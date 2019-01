A fuoco un'antenna su un tetto, in azione i Vigili del fuoco

Spavento in Corso Matteotti, all'incrocio con Via Papa Giovanni XXIII, a causa di un principio di incendio. Nel tardo pomeriggio di oggi si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Lecco, allertati dal fumo che proveniva dal tetto dell'edificio all'angolo sul trafficato incrocio.

Giunti sul posto con due mezzi fra cui un'autopompa, i pompieri hanno domato in poco tempo il rogo, dovuto con ogni probabilità al corto circuito di un cavo di collegamento dell'antenna sul tetto. L'incendo per fortuna non ha interessato persone, ma la presenza dei mezzi in strada ha causato qualche rallentamento alla viabilità cittadina, in un orario di traffico intenso.