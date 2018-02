Pompieri al lavoro a Garlate e Olginate: piromane dà alle fiamme varie auto

E' stata una serata di super lavoro quella vissuta dai Vigili del Fuoco di Lecco, chiamati ad intervenire per due volte nel giro di poche ore a Olginate e Garlate. Medesime le motivazioni che hanno richiesto l'intervento dei pomperi: in entrambi i casi sono andate a fuoco delle autovetture lasciate in sosta, probabilmente date alle fiamme da un piromane.

Poco dopo le 18 i pompieri sono entrati in azione in via Don Ambrogio a Olginate, dove a due automobili parcheggiate è stato appiccato un rogo che le ha sostanzialmente distrutte. Due automezzi sono stati inviati sul luogo dal comando provinciale di Lecco; i pompieri hanno lavorato per quasi due ore prima di poter considerare sopito l'incendio.

Intorno alle 21 i mezzi del comando sono tornati a intervenire per sedare le fiamme scatenate, come detto, da un piromane in piazza Vittorio Veneto: una vettura è stata distrutta dal rogo, mentre altre due sono state coinvolte in maniera minore.