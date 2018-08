In fiamme un'azienda, Vigili del fuoco al lavoro

Sono state impegnate diverse ore due squadre dei Vigili del fuoco di Morbegno - una dalla sede principale e una del distaccamento cittadino - intervenute a Delebio, questa matt‌ina alle 5.20, per domare un incendio sviluppatosi alla ditta Mdl in Via Tavani 2/D.

Le fiamme hanno interessato alcune macchinari, il locale sterilizzazione e parte della copertura dello stabile. I pompieri sono riusciti a domare il rogo in mattinata.

