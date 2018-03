Calolzio, auto e bancali di un'azienda distrutti nella notte: pompieri al lavoro

Questa notte, poco dopo l'una e mezza, le squadre del Comando Provinciale sono intervenute a Sala di Calolziocorte, in Corso Europa, per sedare l’incendio sviluppatosi all’interno dell'azienda "REM", una porzione della quale era adibita a deposito di bancali in legno. Nella fase iniziale le fiamme hanno coinvolto tre autovetture (una Lancia Y, una BMW X6 e una Panda) e, in seguito, si sono propagate al magazzino adiacente, utilizzato come deposito dei bancali in legno.

Grazie all’intervento tempestivo delle squadre di soccorso l’incendio è stato estinto e si sono contenuti i danni, evitando l’interessamento di altre porzioni dell’attività.

Le operazioni di spegnimento sono durate quattro ore e hanno richiesto l’impiego di dieci soccorritori e tre automezzi di soccorso.

