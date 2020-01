Incendio a Bobbio: rogo estinto, riparte la funivia che porta in alta quota

Dalle 14.30 circa e per due ore i pompieri sono stati al lavoro ai Piani di Bobbio per sedare un incendio scagionatosi sotto la cabinovia, forse nato da un mozzicone di sigaretta. L'impianto è stata fermato per ragioni di sicure e, di conseguenza, le persone che si trovano in altura sono bloccate fino alle 16.30 circa, quando le cabine sono state fatte ripartire dalla base valsassinese..

Questa è un'istantanea ricavata dalla webcam installata sul Monte Orscellera (1950 mslm). La zona in questo periodo si presenta secca a causa delle scarse precipitazioni cadute sul Lecchese in questo primo scorcio di 2020.

