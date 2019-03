Incendio in una ditta in Via Arlenico, in azione i Vigili del fuoco

Paura questa mattina nella zona del Caleotto a Lecco. In tanti hanno chiamato i Vigili del fuoco per segnalare una densa e alta colonna di fumo nero che fuoriusciva da un'azienda in Via Arlenico.

Immediatamente dal comando di Piazza Bione sono partite un'autobotte, un'autopompa e un'autoscala. L'incendio, fortunatamente, si è limitato ad una vasca contenente olio minerale: in breve tempo le squadre dei pompieri, anche grazie all’utilizzo di un particolare liquido schiumogeno estinguente, in collaborazione con la squadra antincendio dell'azienda, sono riuscite ad avere ragione delle fiamme, spegnendole.

Ancora ignote le cause che lo hanno scatenato, ma stando alle prime ipotesi sarebbe stato un bastone sporco d'olio a prendere fuoco e a dare così origine all'incendio.

