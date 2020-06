Incendio in un magazzino, Vigili del fuoco in azione a Calolzio

Vigili del fuoco in azione nella mattinata di domenica in centro a Calolziocorte, nei pressi di Piazza Vittorio Veneto.

Erano da poco passate le 8 quando i pompieri del Comando provinciale di Lecco sono intervenuti con un'autopompa serbatoio per domare un incendio in uno stabile in muratura adibito a magazzino, posto nel giardino di una casa in Via Colleoni San Bartolomeo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La squadra dei Vigili del fuoco ha estinto tempestivamente il rogo, evitando così la propagazione agli edifici adiacenti. L'intervento è durato circa un'ora e venti minuti, per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.

Gallery