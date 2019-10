Camion in fiamme sul Ponte Manzoni: intervengono i pompieri per sedare l'incendio

Nel pomeriggio di oggi, venerdì, un camion è andato a fuoco sulla Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", in direzione Milano. Il mezzo pesante è rimasto fermo poco dopo la corsia d'immissione sulla frequentatissima arteria di collegamento con la Brianza, il Milanese e la Valtellina. Sul posto si sono portati i pompieri del Comando Provinciale di Lecco, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la sede stradale.

Incidente sulla carreggiata nord

Anche sulla carreggiata nord si sono verificati dei disagi, derivanti dall'avvenimento di un incidente, sempre sul Ponte Manzoni. Stando a quanto appreso, non ci sarebbero persone ferite.

I riflessi sul traffico sono stati molto pesanti, con ingorghi e lunghi incolonnamenti che si sono riverberati in diverse zone della città, sia in etrata sia in uscita.

