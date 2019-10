Incendio al centro benessere, intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di giovedì a Monticello Brianza, nella frazione di Cortenuova, per domare un incendio sviluppatosi nel noto centro benessere di Via San Michele, all'interno della "zona relax".

La chiamata al 112 è giunta intorno alle 23 da parte dei vigilantes durante il loro giro serale: a suscitare sospetti la coltre di fumo che fuoriusciva dall'edificio. Sul posto ono state inviate due autopompe e un'autoscala dal Comando di Lecco e dal distaccamento di Merate, a ulteriore rinforzi di uomini e automezzi dai distaccamenti di Carate e Seregno. L'intervento - spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza dei locali - è durato fino a notte inoltrata, per fortuna non si sono registrati feriti.

Saranno i Carabinieri di Casatenovo, intervenuti a Monticello, a fare luce sulle cause che hanno provocato l'incendio: la più probabile sarebbe quella accidentale.

A Civate rogo in un deposito di materiali

Sempre nella serata del 3 ottobre, intorno alle ore 22, due autopompe del Comando di Lecco e del distaccamento di Valmadrera, con il supporto di altre due autobotti e l’autoscala, sono intervenute nel comune di Civate per un incendio all'interno di un deposito di materiali. Le squadre intervenute hanno estinto tempestivamente l'incendio evitando la propagazione dell'incendio ad altre strutture.

