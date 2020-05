Chiuso: a fuoco un capanno agricolo, intervengono i pompieri

Intervento dei pompieri nel primo pomeriggio di mercoledì 27 maggio. I vigili del fuoco lecchese sono stati chiamati a intervenire in via Don Serafino Morazzone, nel rione di Chiuso, per sedare l'incendio nato in un orto della zona. Stando a quanto appreso, la colonna di denso fumo nero si sarebbe sollevata dal rogo divampato in un capanno agricolo dov'era contenuto anche del fieno.

Fortunatamente l'incendio non ha avuto conseguenze per le persone presenti, ma sul posto sono stati inviati i Volontari del Soccorso di Calolziocorte per l'eventuale intervento id primo soccorso.

La nota dei pompieri:

"Nella giornata del 27/05/2020 i Vigili del Fuoco del comando di Lecco sono intervenuti nel comune di Lecco nel rione di Chiuso per un incendio di baracche adibite a deposito materiali vari e di legna. I Vigili del Fuoco arrivati sul posto con 3 automezzi (1 APS autopompa serbatoio, 1 modulo boschivo e 1 Autobotte) provvedevano a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza le strutture evitando ulteriori danni. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati dalle ore 12:30 fino alle 15:00".

Gallery