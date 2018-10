Incendio nei campi a Costa Masnaga: origine dolosa?

Incendio nella campagna di Costa Masnaga, Vigili del fuoco in azione per domare le fiamme. È accaduto a metà pomeriggio di oggi, martedì 2 ottobre, in Via Dante Alighieri.

Dopo la segnalazione di sterpaglie che bruciavano, dal Comando di Lecco è partita una squadra con autopompa, che nel giro di pochi minuti ha spento il rogo. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non si segnalano danni a cose.

Informate dell'episodio anche le forze dell'ordine, non si esclude l'origine dolosa. È infatti il secondo incendio, simile nella dinamica, che si verifica a Costa Masnaga in meno di una settimana e coinvolge i campi attorno al paese.

(Foto di Daniel Maliverno)

Gallery