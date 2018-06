Incendio doloso in Via Perazzo, collegamento con la rissa in Viale Turati

Come ventilato già in mattinata dai residenti della zona, l'incendio doloso di questa mattina in una palazzina di via Paolo Pio Perazzo è riconducibile alla rissa accaduta nella notte in Viale Turati.

Le indagini degli uomini della Questura si sono concentrate da subito su questa pista, in virtù di alcune segnalazioni da parte di persone che avrebbero riconosciuto il soggetto che ha portato con sé la tanica di benzina - lasciandola poi sul pianerottolo - e appiccato il fuoco a tre porte d'ingresso sullo stesso pianerottolo.

L'incendio si è sviluppato intorno alle 10, ma per fortuna è stato limitato alle porte grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco, presenti sul posto con due mezzi. Il soggetto che ha acceso le fiamme è stato rintracciato nelle ore successive, e denunciato a piede libero. Sarebbe coinvolto nella rissa della notte scorsa in Viale Turati, per la quale un ventenne è finito in ospedale con un profondo trauma cranico e uno al torace.