Erve, in fiamme il tetto di una villetta: al lavoro i pompieri

I Vigili del fuco del Comando di Lecco sono impegnati dalle tre della notte tra venerdì e sabato nelle operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi all’interno di una villetta singola sita nel comune di Erve. Sul posto sono stati inviati cinque automezzi dal Comando Provinciale di Piazza Bione e dal distaccamento di Valmadrera.

Le fiamme hanno interessato tutta la struttura lignea del tetto dell’abitazione; più di venti unità tra vigili e capisquadra si sono alternati tutta la notte fino al completo spegnimento delle fiamme. Sono attualmente in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio.

L’intervento in oggetto si somma ai diversi interventi che, a causa del maltempo, hanno visto impegnate le squadre dei pompieri Comando di Lecco per tutta la notte. A Laorca si è verificato un incendio sterpaglie a delle sterpaglie, mentre a Barzago, a causa di un fulmine, si è verificato un principio di incendio in una falegnameria a Barzago.

