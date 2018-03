Incendio a Ponte Lambro, fiamme nel sotterraneo di una palestra

Un incendio scoppiato nella mattinata di domenica ha causato ingenti danni alla palestra "New Millenium" di Ponte Lambro, in via Zara 12.

Le fiamme sarebbero divampate dal sotterraneo dell'edificio (aperto alla clientela anche la domenica dalle 8 alle 13), intorno alle 10.30. Immediata la chiamata al numero di pronto intervento. Sul posto sono giunti subito quattro mezzi dei Vigili del fuoco, compresa un'autobotte, da Erba e Canzo, più l'ambulanza del Lariosoccorso di Erba.

Per fortuna non si è registrato il coinvolgimento di persone se non quello di un uomo di 44 anni, rimasto lievemente ferito. Per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale.

I vigili del fuoco hanno impiegato diverso tempo per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona adiacente. Si indaga per cercare di capire le cause che hanno portato all'origine dell'incendio.