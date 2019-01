Magazzino devastato dalle fiamme, paura a Galbiate

Vigili del fuoco di Lecco in azione con un grande dispiegamento di mezzi nel pomeriggio di oggi a Galbiate a causa di un incendio di grosse dimensioni.

L'allerta è scattata poco dopo le 14: le fiamme si sarebbero sprigionate dal magazzino - che ospita frutta e verdura - sulla strada per Colle Brianza, propagandosi poi a gran parte dell'edificio. I Vigili del fuoco sono stati a lungo impegnati proprio nel tentativo di scongiurare l'interessamento delle abitazioni attigue.

Altissima la colonna di fumo sprigionatasi, che ha reso le operazioni molto più complicate del previsto. Dall'incendio sono rimasti traumatizzati due anziani, una donna di 74 anni e un uomo di 76, trasportati dall'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio all'ospedale Manzoni in codice verde.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza si stanno protraendo da tutto il pomeriggio. Sul posto anche i Carabinieri e gli agenti di Polizia locale con due pattuglie: per consentire l'intervento è stato istituito temporaneamente un senso unico alternato in direzione Bartesate.

