A fuoco un tetto a Garbagnate: intervengono i pompieri

Tre squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Lecco sono intervenute nella mattinata di venerdì 29 dicembre nel comune di Garbagnate Monastero per l’incendio che ha colpito il tetto di un'abitazione in via San Carlo.

Le fiamme hanno coinvolto la struttura di legno del tetto di un edificio nella frazione di Brongio; il pronto intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco ha consentito di limitare i danni e ha contestualmente impedito il propagarsi delle fiamme alle case limitrofe.

Sul posto sono stati inviati dal Comando provinciale di piazza Bione un'autopompa, un'autoscala e un'autobotte, oltre a una decina di Vigili del fuoco.

L’intervento, iniziato intorno alle ore sette di questa mattina, ha impegnato le squadre di pompieri per circa tre ore.

Gallery