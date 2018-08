Incendio in azienda a Primaluna: fiamme alle Officine di Cortabbio

Un incendio dalle dimensioni importanti si è sviluppato nel pomeriggio di oggi al capannone industriale delle Officine di Cortabbio a Primaluna.

L'intervento dei Vigili del fuoco, con due squadre, è attualmente in corso per domare le fiamme. Sul posto sono giunti quattro mezzi dal Comando di Lecco e dal Distaccamento di Bellano. Non si conoscono ancora le cause che avrebbero scatenato il rogo. La strada Provinciale al momento è stata chiusa al traffico per favorire le operazioni. (in aggiornamento)