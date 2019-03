Incendio a Calolziocorte, in azione i Vigili del fuoco

Paura nel pomeriggio di oggi per un incendio sviluppatosi nella zona del Lavello, a sud di Calolziocorte nei pressi del Ponte Cantù. Come accaduto un mese fa, a bruciare sono state sterpaglie nel canneto lungo l'Adda. Il rogo, le cui cause non sono ancora note, è stato alimentato dalle forti raffiche di vento che soffiano dalla notte scorsa sul nostro territorio e che secondo le previsioni lo faranno sino a martedì mattina.

Immediata è scattata la chiamata ai Vigili del fuoco del Comando provinciale. Dalla sede di Piazza Bione sono state inviate due squadre nel tentativo di domare le fiamme.

Nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì, una situazione simile si è verificata a Sirone, dove per fortuna le dimensioni contenute dell'incendio non hanno causato alcun tipo di apprensione.