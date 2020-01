Incendio alla Limonta Spa di Costa Masnaga, cinque uomini in ospedale

Paura in serata a Costa Masnaga, all'interno dello stabilimento della Limonta Spa, dove si è sprigionato un incendio. Le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco, ma sembrerebbe che le fiamme siano scaturite da un macchinario.

Sul posto si sono portati i pompieri e i Carabinieri di Merate, così come i mezzi di soccorso, tre ambulanze, per cinque lavoratori fra i 30 i 57 anni rimasti leggermente intossicati. Le loro condizioni, stando a quanto appreso, non sarebbero gravi: sono stati trasportati agli ospedali di Erba e Cantù con codici gialli e verdi.

Lo scorso giugno la Limonta era stata interessata da un altro episopdio simile, in quella occasione con quattro persone intossicate dai fumi di materiale trattato all'interno dell'azienda, dal quale le fiamme avevano avuto origine.