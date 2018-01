Malgrate, fiamme nella notte: al "Porto" va a fuoco un furgone

Fiamme in piena notte in via Roma a Malgrate, nella zona del "Porto": un furgone è andato a fuoco poco dopo l'una di mercoledì 3 dicembre, presumibilmente per cause dolose. Coinvolta anche un'autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze.

Il lancio dell'allarme ha portato sul posto due pattuglie della polizia stradale e due squadre, supportate da altrettante autopompe, dei Vigili del Fuoco, che si sono immediatamente messe all'opera per sedare il rogo, prima che questo potesse propagarsi su ulteriori veicoli posteggiati vicini al furgone preso di mira.

Tutta la zona di via Roma è stata chiusa al traffico veicolare per permettere lo svolgimento dell'intervento con il maggior grado di sicurezza possibile.