Incendio a Malpaga: Vigili del fuoco in azione alle prime luci dell'alba

Vigili del fuoco del Comando di Lecco in azione nella notte fra sabato e domenica per domare l'incendio di un tetto di una abitazione nella frazione Malpaga del comune di Merate.

L'allarme è giunto presso la sala operativa del Comando provinciale alle 5 del mattino: sul posto è stata inviata una autopompa serbatorio (Aps) e una autoscala dal distaccamento di Merate, contemporaneamente dalla sede di Lecco è stato inviato un fuoristrada attrezzato per affrontare gli incendi.

Dal Comando di Lecco è stato inviato in posto anche il furgone Un.pro.vi.r., unità mobile per la protezione delle vie respiratorie, per consentire la sostituzione degli autorespiratori usati durante le operazioni di spegnimento e successiva bonifica.

L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha consentito di limitare il propagarsi delle fiamme e il contenimento dei danni; l’intervento è durato circa tre ore e si è concluso intorno alle ore 8.



