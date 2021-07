Mandello: fiamme alla Cemb, intervengono i pompieri. Evacuata l'azienda

Una densa nube di fumo si è levata in cielo durante la mattinata di giovedì 22 luglio a Mandello del Lario, a margine della Strada Provinciale 72. Sul posto si sono portate tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, che si sono messe al lavoro per sedare l'incendio sprigionatosi all'interno della Cemb di via Risorgimento. Il rogo sarebbe partito da un deposito di vernici, stabile non legato direttamente all'impianto produttivo.

Nessun ferito

Il tempestivo intervento delle squadre ha permesso di circoscrivere l'incendio evitando danni maggiori all'attività produttiva. Non si registrerebbero feriti o intossicati; i lavoratori sono stati, comunque, tutti evacuati a scopo preventivo.