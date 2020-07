Merate: incendio in via delle Scansigole, va in fiamme il tetto di un casa

Intorno alle Alle ore 21:15 di giovedì 16 luglio tre squadre del Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco di Lecco sono intervenute in Brianza per sedare un incendio. I due equipaggi del Distaccamento volontario di Merate e la squadra inviata dalla sede centrale di Lecco si sono catapultate in via delle Scansigole, nel comune di Merate, per sedare l'incendio che stava mangiando il tetto di un’abitazione. Le squadre dei pomoieri hanno lavorato duramente per salvare l’abitazione ed estinguere l’incendio evitando conseguenze peggiori.

Intervento concluso in piena notte

L’intervento è durato circa quattro ore e, fortunatamente, non ci sono state persone ferite. Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono terminate intorno all'una della notte di venerdì 17 luglio.