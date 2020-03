Incendio nel centro storico di Missaglia: al lavoro i pompieri con sei mezzi

Intorno alle ore 4:45 di mercoledì 5 marzo i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti nel comune di Missaglia per sedare l'incendio divampato nel centro storico del paese.

I pompieri, arrivati sul posto con ben sei automezzi da Lecco, dal distaccamento volontari di Merate e di Carate Brianza (Monza e Brianza), hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’edificio. Per le operazioni sono stati utilizzati due APS autopompa serbatoio, un'autoscala, due autobotti e un carro di Umprovir (mezzo per il trasporto bombole d’aria).

L'intervento è proseguito sino al pomeriggio di giovedì 5 marzo, dato che si è reso necessario ultimare la messa in sicurezza della zona.

