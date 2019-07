Incendio a Montalbano, in azione volontari e Vigili del fuoco

Volontari dell'Antincendio Boschivo della Comunità montana della Valsassina (per la precisione della squadra Grignetta) in azione, nel pomeriggio di oggi, a Lecco in località Montalbano per domare le fiamme di un incendio dalle dimensioni contenute, con l'appoggio di una squadra Aib dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco.

Le fiamme, per motivi ancora da accertare, si sono sviluppate in una zona boschiva al confine tra i territori comunali di Lecco e Ballabio ma sono state domate in poco tempo. Nella giornata di domani, mercoledì, è previsto un sopralluogo dei Carabinieri Forestali per valutare i danni.

Gallery