Brucia il Monte Barro, in azione Vigili del fuoco e volontari

Incendio sul Monte Barro, in azione i Vigili del fuoco del Comando di Lecco e i volontari. Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, domenica 8 marzo. Si tratta di un incendio di medie dimensioni, in una posizione che rende l'intervento complicato per l'impossibilità di raggiungerla mediante mezzi su strada.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco con tre mezzi di piccole dimensioni, coadiuvati dai volontari delle squadre Antincendio, dalla Protezione civile e dalla Forestale. Necessario però raggiungere il fronte del rogo a piedi.

L'intervento è scattato alle 15.45. Risultano impiegati nelle operazioni di contenimento dell'incendio anche un elicottero e un canadair.