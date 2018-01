Olginate, grande incendio distrugge tre macchine

La tranquillità di Olginate è stata rotta, verso le ore 21 di mercoledì 17 gennaio, da un forte rumore in via Postale Vecchia: la causa è da ricercare nell'incendio che ha coinvolto ben tre vetture in un'area adibita a parcheggio vicino alla zona residenzale.

Le indagini sull'origine del rogo sono condotte dai Vigili del Fuoco, ma sembrerebbe che alla sua origine ci sia il cortocircuito generatosi all'interno di una delle autovetture (una Punto, ndr); l'incendio si è poi esteso ai veicoli ad essa affiancati. Il rogo è stato domato dalle due squadre di pompieri inviate sul posto per mettere in sicurezza tutta la zona.