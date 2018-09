Incendio nei campi di Piantedo: in fiamme cinquanta balle di fieno

Intervento notturno dei vigili del fuoco di Morbegno: i pompieri valtellinesi, al lavoro con due squadre, sono usciti verso la mezzanotte di lunedì 10 settembre per domare l'incendio scagionatosi in un fienile all'interno dei confini del comune di Piantedo, via San Martino.

Stando alle stime dei pompieri, sono bruciate circa cinquanta rotoballe, in quel momento accatastate all'aperto; ancora da accertare le cause che hanno portato al generarsi del rogo.

L'intervento è durato complessivamente quattro ore, al termine delle quali i Vigili del Fuoco sono rientrati presso la loro sede.

Gallery