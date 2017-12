In fiamme il tetto di una casa a Premana: pompieri al lavoro tutta la notte

Paura a Premana per un incendio scoppiato nella notte tra il 21 e il 22 dicembre sul tetto di una casa. I vigili del fuoco hanno cercato di limitare i danni spegnendo le fiamme e lavorando per tutta la notte. I pompieri hanno concluso il loro intervento soltanto nella mattinata di venerdì 22 dicembre.

Secondo quanto ricostruito, i proprietari di casa non risiedono a Premana ed erano arrivati in paese ieri per le festività natalizie. Alle 4 del mattino è scattato l'allarme:le fiamme sarebbero arrivate al tetto dalla canna fumaria. A domare l'incendio, tre squadre di vigili del fuoco del comando di Lecco e Bellano. Sono intervenuti anche i volontari della squadra antincendio di Premana che hanno collaborato insieme ai pompieri fornendo supporto logistico.

