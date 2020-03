Abitazioni in fiamme alla Rovinata, sfollati sei nuclei famigliari

Paura nella notte fra mercoledì e giovedì a Lecco, nel rione della Rovinata, per un incendio che ha coinvolto alcune abitazioni. È accaduto in Via alla Rovinata 41: le fiamme sono scaturite da un tetto e ben presto si sono espanse anche agli edifici confinanti, per un totale di circa 300 metri quadri di estensione.

Dalla centrale operativa dei Vigili del fuoco al Bione sono stati inviati due mezzi, con autobotte, ai quali si sono aggiunti i volontari da Valmadrera. I pompieri, dopo avere messo in sicurezza i numerosi inquilini, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Per domare l'incendio sono state necessarie quattro ore, dall'una fino alle cinque. In tutto sono attualmente sfollati sei nuclei famigliari. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito o intossicato.

Questa mattina i Vigili del fuoco sono tornati alla Rovinata a seguito della segnalazione di fumo proveniente da una delle abitazioni interessate, per completare l'intervento.