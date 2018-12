Incendio sull'Altolago, bruciano i boschi sopra Sorico

L'alta coltre di fumo visibile in molti punti dell'Altolago, l'odore intenso trasportato dal vento sino al Mandellese.

Sono gli effetti sul nostro territorio di un serio incendio che dal pomeriggio di domenica sta flagellando i boschi sopra Sorico, al confine tra le province di Sondrio e Como.

I Vigili del fuoco di Como e Sondrio, riporta Sondrio Today, sono impegnati per domare il rogo e per soccorrere le persone in difficoltà. Richiesto l'intervento del personale medico intervenuto con due automediche e due ambulanze: nell'incendio è rimasta coinvolta una persona nella zona dell'agriturismo Giacomino, un uomo di 43 anni soccorso in codice giallo e trasportato all'ospedale di Gravedona. Allertati anche i carabinieri di Menaggio e la Questura di Como.

