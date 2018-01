Canneto in fiamme a Calolzio: intervengono i pompieri

Sabato 20 gennaio sono intervenute, in frazione Sala di Calolziocorte, due squadre di Vigili del Fuoco, inviate dal Comando Provinciale di Lecco e dal

Distaccamento di Valmadrera, per bloccare l’incendio scatenatosi in un canneto.



Per contrastare al meglio le fiamme ed estinguerle rapidamente, la squadra di Valmadrera ha operato con un automezzo speciale (UNIMOG), attrezzato per affrontare al meglio gli incendi boschivi.

L’intervento è durato circa due ore ed ha permesso di limitare i danni.