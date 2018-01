In fiamme il tetto di un'abitazione a Tartano, intervento nella notte dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco delle sedi di Sondrio e Morbegno, sono intervenuti dalle 3 nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 a Tartano, in via Giuseppe Garibaldi, per un incendio scoppiato dal tetto di un'abitazione. Per spegnere le fiamme sono state necessarie un'autopompa con serbatorio, un'autobotte e un'autoscala con circa 10 unità operative.

Sul posto anche i Carabinieri e personale del Comune per le relative adempienze legate alle indagini e agibilità dell’edificio. Nell’incendio è stato coinvolto l’intero tetto e relativo sottotetto per circa 180/200 metri quadrati con deposito di legna di circa 25 quintali. Le operazioni di bonifica del materiale interessato dall’incendio sono tuttora in corso.

Gallery