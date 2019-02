Incendio ai lati di convoglio della Lecco-Milano: treno fermato ad Abbadia, disagi per i viaggiatori

Gravi disagi si sono verificati sulla linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano a causa di un incendio sprigionatosi a lato dei binari poco prima della stazione di Abbadia Lariana. A causa del malfunzionamento dei freni del convoglio, l'erba secca nelle zone limitrofe del treno ha preso fuoco, rendendo impossibile garantire la sicurezza necessaria per far circolare i vari mezzi.

Sul posto i pompieri

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme e risolto la situazione relativa alla massicciata. Ad agosto, sempre in qual tratto della direttrice, si era verificato un episodio similare.

Incendio sulla ferrovia: la situazione dei treni

Il treno 5272 (Lecco 13:15 - Sondrio 15:10) è partito dalla stazione di Abbadia Lariana. Il treno 2562 (Milano Centrale 13:20 - Tirano 15:52) ha terminato il viaggio nella stazione di Calolziocorte-Olginate. Il treno corrispondente 2573 (Tirano 16:08 - Milano Centrale 18:40) partirà dalla stazione di Calolziocorte-Olginate alle ore 18:07. Il treno 2564 (Milano Centrale 14:20 - Tirano 16:52) oggi partirà dalla stazione di Lecco alle ore 15:02. Effettuerà la fermata di Mandello del Lario.

Mattinata nera per i pendolari

La giornata per i pendolari non si era aperta per bene: il treno 10764 (Paderno Robbiate 08:22 - Milano Porta Garibaldi 08:59) ha viaggiato con quarto d'ora di ritardo perchè un autoveicolo ha danneggiato le sbarri di un passaggio a livello della linea. Il treno 10839 (Lecco 09:37 - Porta Garibaldi 10:38) non è stato effettuato, al pari del 10832 (Milano PG 08:22 - Lecco 09:23).