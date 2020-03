Danno fuoco ad alcuni vestiti nei bagni del treno: vigili del fuoco e carabinieri sul Milano-Lecco

Vigili del fuoco da Vimercate e Monza e carabinieri sono intervenuti in stazione a Carnate nella serata di domenica 1 marzo. A bordo del treno Milano-Lecco si è sviluppato un principio di incendio a causa di alcuni vestiti dati alle fiamme in due bagni situati in due diverse carrozze del convoglio.

Appena scattato l'allarme è intervenuto il capotreno che ha estinto il rogo con l'estintore in dotazione a bordo prima dell'arrivo dei pompieri e dei militari del comando di Vimercate. In stazione è intervenuto anche il personale del 118 con un'ambulanza allertato in via precauzionale: fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Ingenti invece i danni causati ai bagni. Il treno ha potuto riprendere la marcia solo diverso tempo dopo, intorno alle 22.20. Sono in corso le indagini dei carabinieri per rintracciare i responsabili.