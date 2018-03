Tentano di dar fuoco a un treno: denunciate due persone, uno è lecchese

Un quadro elettrico forzato. Dentro, un fazzoletto di carta imbevuto di benzina, un guanto in lattice e della diavolina. Avrebbero cercato di appiccare un incendio che probabilmente avrebbe devastato il convoglio Milano-Tirano, ma i presunti responsabili sono stati fermati dagli agenti della Polizia ferroviaria.

È successo nel pomeriggio di sabato 17 marzo a bordo del treno regionale 2565 all'altezza della stazione ferroviaria di Milano Greco Pirelli. Nei guai due uomini: un italiano di 52 anni residente a Sondrio e un cittadino romeno di 21 anni residente a Lecco, entrambi pluripregiudicati. La notizia è stata resa nota dalla Questura con una nota.

L'operazione

Gli agenti della Polfer, secondo quanto riferito da via Fatebenefratelli, sono intervenuti appena uno dei due ha azionalto la fiammella dell'accendino. Potrebbe non essere un caso isolato: tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 sulla stessa tratta ferroviaria si erano verificati altri incendi. E i poliziotti erano alla ricerca dei possibili responsabili. La polfer aveva predisposto mirati servizi di osservazione utilizzando agenti di polizia nascosti tra i pendolari, fino a quando, sabato 17 marzo, una persona che si aggirava tra i vagoni con una sigaretta in bocca ha attirato la loro attenzione. Lo hanno seguito fino al penultimo vagone dove ha incontrato il secondo presunto complice accanto al quadro elettrico. Poi il blitz.

Nei loro zaini, sempre secondo quanto riferito dalla polizia, sono stati trovati "residui di diavolina e un forte odore di benzina"; altra diavolina è stata trovata nell'abitazione del 52enne, perquisita dalla squadra mobile della questura di Sondrio. Entrambi sono stati denunciati per tentato incendio doloso in concorso.

Treno brucia in Stazione Centrale

Nel pomeriggio di sabato 9 dicembre un convoglio Trenord della linea Milano-Tirano fermo al binario 8 della Stazione Centrale era stato devastato da un incendio. Le cause non erano state chiarite e Trenord, in una nota, aveva fatto sapere che tutte le ipotesi erano "al vaglio degli inquirenti" e non erano "esclusi atti dolosi o colposi". Per il momento non è chiaro se i due episodi siano legati tra loro.