Incendio tra Valbrona e Oliveto Lario, brucia un'area boschiva

Intervento dei mezzi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Como, nel tardo pomeriggio di domenica, per sedare un incendio di contenute dimensioni sviluppatosi nei pressi di Valbrona, in località San Giorgio, poco più in alto della frazione Onno di Oliveto Lario.

Le fiamme, per motivi ancora da accertare, hanno interessato un'area boschiva. Per fortuna le avverse condizioni meteo hanno impedito al rogo di estendersi.

Va ricordato che è ancora attiva l'allerta per rischio incendio, scattata nei giorni scorsi e declassata proprio nella giornata di oggi, sul Lario, da codice arancione ("rischio moderato") a giallo ("ordinario").

