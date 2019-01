Valchiavenna: paura per due arrampicatori, rimasti coinvolti in un incendio. Salvati dai tecnici del CNSAS

Oggi pomeriggio, sabato 5 gennaio 2018, alle 14.30 il Soccorso alpino, stazione di Chiavenna, è stato allertato per intervenire con i Vigili del fuoco del Comando di Sondrio sulle vie di roccia situate in comune di San Giacomo Filippo, all'imbocco della Val d'Avero.

Paura per due arrampicatori

Due arrampicatori erano in serie difficoltà perché un incendio li aveva sorpresi, bruciando le corde che stavano utilizzando durante l’arrampicata. I tecnici del Cnsas, in collaborazione con il Sagf - Soccorso Alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco li hanno raggiunti e calati in sicurezza. Una volta giunti, a valle, i due alpinisti, residenti in Brianza, sono stati portati illesi all'ambulanza per accertamenti. L’intervento si è concluso alle 16,00.

Gallery