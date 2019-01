Valmadrera: incendio a un compattatore. Intervengono i pompieri, strada chiusa

Vigili del Fuoco al lavoro nel primo pomeriggio di giovedì 17 gennaio a Valmadrera. Due mezzi dei pompieri sono entrati in azione a lato della Strada Statale 36 per spegnere l'incendio scagionatosi all'interno di un compattatore installato nella zona boschiva che si staglia nella zona del benzinaio a marchio Tamoil.

Strada chiusa per le operazioni di spegnimento

I pompieri, dopo aver chiuso una corsia della Statale 36, sono riusciti a domare il piccolo rogo e a estrarre il contenuto del compattatore, poi posizionato in via temporanea sul manto stradale. Una volta terminato l'intervento di messa in sicurezza, la viabilità è stata ripristinata.

Gallery