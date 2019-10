Valmadrera: principio d'incendio durante un matrimonio, intervengono pompieri e soccorritori

Cerimonia nuziale con disavvenutra per la coppia di Arosio (Como) che, nel corso del primo pomeriggio odierno, ha dovuto momentaneamente interrompere i festeggiamenti Villa Giulia, splendida location di Valmadrera molto nota per questo tipo di eventi. Poco prima delle due del pomeriggio di sabato il centralino del numero unico per le emergenze ha ricevuto la richiesta d'intervento a causa del principio d'incendio nato nelle camere della struttura a causa di probabile cortocircuito, che ha reso necessaria la momentanea evacuazione della struttura.

Intossicati due dipendenti

Due inservienti, di ventisette e quarantanove anni, sono stati soccorsi dai volontari della Croce Rossa di Lecco: il primo ha accusato dei disagi a causa dell'inalazione di una piccola quantità fumi spigionatisi insieme al rogo, mentre il secondo ha subito alcune ustioni di lieve entità a testa e braccia. Entrambi sono stati trasferiti in codice giallo presso l'ospedale di Lecco per i controlli del caso, ma le loro condizioni sono state sempre buone. Sul posto, nel frattempo, si sono portate due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno spento l'incendio e permesso alla festa di continuare in tutta tranquillità.

«Una piccola disavventura»

«SI è trattato, probabilmente, di un cortocircuito avvenuto in una delle camere - spiega Claudia Pagani, titolare della struttura - che ha portato a questa piccola disavventura. Smentisco che l'incendio abbia avuto dimensioni preoccupanti, la festa dei due sposi è proseguita una volta rientrati e questa sera lavoreremo ancora. Il cameriere che ha respirato una piccola quantità di fumo sarà al lavoro già tra poche ore».

