Spento nella notte l'incendio tra i boschi di Vendrogno

Domato nella notte l'incendio tra i boschi di Vendrogno, che nella giornata di ieri minacciava il centro abitato del comune in Val Muggiasca.

I Vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per spegnere gli ultimi fronti aperti. Questa mattina, giovedì, proseguono le operazioni di bonifica ma tutto - confermano dal Comando provinciale - è ormai sotto controllo, anche grazie a una giornata meno ventosa rispetto a quella di mercoledì.

A Vendrogno sono bruciati purtroppo diversi ettari di bosco. Nella serata di ieri ancora le fiamme non erano state domate nonostante l'impiego di sei automezzi con personale dal Comando di Lecco e dal distaccamento di Bellano. L'intervento è stato complicato dalle forti raffiche di vento che hanno impedito di utilizzare i mezzi aerei. I vigili del fuoco, in collaborazione con il personale dell'Antincendio boschivo, hanno monitorato tutta notte il fronte per salvaguardare il centro abitato. Le operazioni di bonifica sono riprese alle prime luci del mattino.

Anche l'incendio sopra Galbiate, monitorato dalla locale Protezione civile, al momento non desterebbe preoccupazioni.

Il vento forte, nella giornata di mercoledì, ha messo a dura prova il territorio lecchese. I Vigili del fuoco sono stati costretti a numerosi interventi di diversa natura, fra taglio piante, rimozione cornicioni e tegole pericolanti da edifici civili e industriali, ingombri vari e piante cadute sulla sede stradale, recupero natanti in difficoltà, soccorso a persona sul lago, incendi di sterpi e boschivi. Per fortuna non si sono registrati danni a persone.