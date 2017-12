Paura a Oggiono: villa in fiamme, salva la famiglia

Oggiono si è svegliata con un brutto avvenimento nel giorno dell'antivigilia di Natale. In via Per Galbiate è andata a fuoco una villa a causa di un cortocircuito; il rogo ha colpito un intero piano dell'abitazione privata.

La famiglia risiedente nella villa, composta dai due genitori e dalla figlia della coppia, ha trovato riparo uscendo sul balcone. Qui hanno atteso l'intervento dei vigili del fuoco; i pompieri sono intervenuti con un'autoscala e hanno portato in salvo la terrorizzata famiglia.

L'incendio è stato sedato solamente dopo tre ore d'intenso lavoro. Le squadre impegnate sono state inviate dal comando centrale di Lecco e dal distaccamento dei volontari di Valmadrera.