Incidente nell'attraversamento di Lecco, 20enne soccorsa e tunnel chiuso

Incidente nel tunnel San Martino nel primo pomeriggio. Il tratto in galleria della Superstrada 36 che attraversa Lecco è stato provvisoriamente chiuso in direzione sud alle 14.45 di oggi, mercoledì, per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto il 118 con l'ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, e la Polizia Stradale di Bellano. Stando alle prime ricostruzioni una donna di 20 anni sarebbe uscita di strada con il proprio veicolo, andando a sbandare. La giovane automobilista è stata soccorsa in codice giallo. Il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria sul lungolago di Lecco all'altezza di Pradello, poco dopo l'ingresso sulla SS36 da Abbadia. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, nel momento in cui scriviamo (ore 15.45) sono ancora in atto. Code e disagi fino ad Abbadia. La strada è stata poi riaperta verso le 16.30.

Gallery