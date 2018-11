Il seggiolino si sposta in curva, bimba di due anni contro lo sportello

Attimi di paura questa mattina a Mandello, intorno alle 8.45, per un incidente che ha coinvolto, in maniera molto singolare, una bambina di due anni. La piccola si trovava nel suo seggiolino, a bordo dell'auto della madre, quando si è ferita a causa di circostanze davvero sfortunate.

All'altezza della rotonda di Via Parodi sulla SP72, infatti, il seggiolino è scivolato verso l'esterno, causando l'apertura della portiera dell'auto e rischiando seriamente di finire in strada. La bambina, nell'urto, ha subito involontariamente un colpo.

Subito è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze. In pochi istanti è giunta l'ambulanza del Soccorso degli Alpini, con l'appoggio dell'automedica dell'Aat Lecco e la Polizia locale. La bimba è stata medicata, con traumi giudicati superficiali, e successivamente trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco con un codice giallo.

Come hanno spiegato dal Comando di Polizia locale di Mandello, sono in corso ulteriori approfondimenti per capire l'esatta dinamica, anche perché le condizioni di enorme (e comprensibile) spavento della madre al momento dell'arrivo dei soccorritori e degli agenti non hanno contribuito a ricostruirla del tutto.