Gravissimo incidente auto-moto a Pasturo, intervento dei soccorsi in codice rosso

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada che da Pasturo conduce all'Alpe Cova. Per cause ancora in via di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio l'uomo di 31 anni che viaggiava a bordo della due ruote, a lungo rianimato sul posto e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Lecco. Le sue condizioni sarebbero molto gravi, visti i forti traumi riportati nell'impatto e nella caduta.

L'allarme al 118 è scattato alle 17.40: sul posto l'elisoccorso da Milano e un'ambulanza del Soccorso di Introbio, oltre alla Polizia Stradale e ai Vigili del fuoco di Lecco. L'incidente si è verificato in via Castagneti, la strada agrosilvopastorale è rimasta bloccata per alcune ore. Appena possibile forniremo ulteriori infromazioni. (Sopra l'elisoccorso oggi in azione, sotto un'immagine del gravissimo incidente avvenuto in via Castagneti)

Gallery