Tragedia di Balisio: fuori pericolo il giovane nipote di Gabriele Orlandi Arrigoni

Tre settimane dopo il terribile incidente di Balisio, costato la vita il 38enne zio Gabriele Orlandi Arrigoni, arrivano buone nuove dall'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo: Cristian, il giovane nipote 13enne residente a Pasturo, non è più in pericolo di vita. Salvato per miracolo in Valsassina e ricoverato presso il reparto di Terapia Intensiva del nosocomio bergamasco, il giovane studente delle scuole medie di Cremeno non sta più lottando per la sua sopravvivenza.

Nel prossimo periodo il 13enne dovrà affrontare un lungo percorso di riabilitazione, sui cui esiti non vige però alcuna certezza.