Incidente Bartesaghi, il sindaco Rusconi fa gli auguri di pronta guarigione

Dopo l'incidente avvenuto in mattinata a Valmadrera, che ha visto il coinvolgimento di Elio Bartesaghi, il sindaco Antonio Rusconi ha diretto un breve messaggio al consigliere di minoranza della Lega per Salvini Premier, che stasera avrebbe dovuto sedere regolarmente al suo banco durante la terza seduta del Consiglio comunale. «Vorrei, come Sindaco e a nome dell’ Amministrazione Comunale - ha scritto Rusconi - esprimere gli auguri di pronta guarigione al consigliere Elio Bartesaghi, coinvolto questa mattina in un incidente stradale. Ho parlato subito con il comandante dei vigili per sincerarmi delle sue condizioni. Spero possa presto tornare a svolgere la sua attività lavorativa e di rappresentante dei cittadini».