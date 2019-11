Scontro tra due automobili a Calco: chiuso un tratto di SP342 dir

Incidente, questa mattina all'alba, a Calco lungo la SP342 dir in Via Nazionale. Uno scontro tra due automobili, a quanto sembra un frontale, ha coinvolto in tutto sei persone, di età compresa tra i 22 e i 34 anni.

Sul posto, dalla centrale operativa di Areu, sono state inviate tre ambulanze della Croce Verde di Bosisio, della Croce Bianca di Merate e della Croce Rossa di Merate, con l'appoggio di un'automedica. I mezzi hanno trasportato i pazienti rispettivamente al Mandic di Merate in codice verde, al San Gerardo di Monza e al Manzoni di Lecco in codice giallo.

Allertati anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri per gestire la problematica del traffico. Il tratto di SP342 dir è stato temporaneamente chiuso per la rimozione dei mezzi incidentati.