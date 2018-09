Malore e tragico schianto: l'incidente di Calolzio che è costato la vita a un anziano di Brescia

Prende sempre più valore la tesi che parla di un malore alla base del tragico incidente di Calolziocorte costato la vita a Francesco Arminio, 90enne residente a Brescia deceduto nel pomeriggio di giovedì 6 settembre in corso Europa. Come mostrato dalle telecamere di sicurezza e riproposto nel filmato in apertura di articolo, l'uomo non ha rallentato una volta arrivato all'altezza della rotonda, schiantandosi a tutta velocità contro un furgone che nella rotatoria era già immesso: tutti elementi che fanno pensare a una non coscenza del malcapitato al momento del violento e tragico impatto.

A seguito dello schianto l'auto è uscita di strada finendo nel prato a lato della carregiata in direzione Cisano. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco e di due ambulanze di Lecco Soccorso e dei Volontari di Calolziocorte per il trasporto dei pazienti in ospedale a Lecco. L'uomo è deceduto durante il ricovero all'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'era stato trasportato in condizioni già molto critiche.