Incidente con la bicicletta, diciottenne finisce in ospedale

Incidente intorno alle 15 di questo pomeriggio a Cassago Brianza. Vittima un ragazzo di 18 anni che ha perso il controllo della sua bicicletta in via Allende Salvador, cadendo rovinosamente per terra all'interno di una rotonda. Sul posto si è portata in pochi minuti un'ambulanza della Croce rossa di Cantù per prestare soccorso allo sfortunato giovane. Allertata anche la Polizia stradale di Lecco.

Il 18enne è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo a seguito dei traumi riportati nella violenta caduta.